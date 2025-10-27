スズキは27日、四輪駆動の新型車「ジムニーノマド」の注文の受け付けを2026年1月30日から再開すると発表した。今年1月に受注を始めたが、想定を上回る注文が入り2月から停止していた。約1年ぶりの再開となる。1200台の月間販売目標に対して約5万台の注文を受け、生産するインドの工場で増産などの対応を取っていた。スズキは「引き続き受注再開に向けて、全社を挙げて取り組む」とした。