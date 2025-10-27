ソフトバンクは27日、茺口遥大投手、村田賢一投手、板東湧梧投手、宮粼颯投手、川口冬弥投手、牧原巧汰選手と来季の支配下選手契約を結ばないこと、育成選手の加藤晴空選手、M.シモン選手と来季の育成選手契約を結ばないことを通知したと発表した。茺口は16年ドラフト1位でDeNAに入団し、1年目の17年に10勝を挙げ、22年には8勝、日本一を決めた24年は11試合に登板したが、同年オフにトレードでソフトバンク