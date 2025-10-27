今季4勝目を挙げたヤニク・シナー＝26日（ゲッティ＝共同）男子テニスのエルステバンク・オープンは26日、ウィーンでシングルス決勝が行われ、ヤニク・シナー（イタリア）がアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）に3―6、6―3、7―5で逆転勝ちし、今季4勝目、ツアー通算22勝目を挙げた。（共同）