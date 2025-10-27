２６日午後６時１５分頃、千葉県旭市神宮寺の県道で、軽乗用車が道路脇の電柱に衝突した。車には１０歳代の男女３人が乗っており、後部座席の女性１人が死亡、運転していた男性と助手席の女性も負傷した。県警旭署の発表によると、現場は片側１車線の緩やかなカーブで、軽乗用車は進行方向左側の電柱に正面衝突した。同署が事故原因を調べている。現場はＪＲ旭駅から南西に約５キロ・メートル。