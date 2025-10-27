【モデルプレス＝2025/10/27】タレントの丸高愛実が10月26日、自身のInstagramを更新。ゲームセンターでの写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「お洒落親子」と話題のゲーセンショット◆丸高愛実、娘2人とゲーセンショット公開丸高は「ゲームセンターへ行って韓国料理食べた日」と色違いのお揃いサロペット風コーディネートを着こなした長女と次女と、黒系のシックな服装の3ショットを公開。