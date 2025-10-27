ガールズグループ「LE SSERAFIM（ルセラフィム）が発表した「SPAGHETTI」が、世界55カ国と地域のiTunes（アイチューンズ）「トップソング」1位を記録した。24日午後1時に発表した初シングル「SPAGHETTI」のタイトル曲「SPAGHETTI（feat．j−hope of BTS）」が、25日午前11時まで、日本を始め、シンガポール、フランスなどで1位を記録した。同時刻、米国（2位）と英国（6位）を含む計80カ国と地域で上位を記録した。また「ワール