きょうの東海地方は北寄りの風が強まるものの、日中は過ごしやすい気温になるでしょう。 【写真を見る】きょうの東海地方は洗濯日和 風には注意を 飛騨北部や三重県北中部では雨予想も 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（10/27 昼） 正午前の名古屋市内です。雲は出ていますが、朝から広く日差しが届いています。この時間の気温は20.3℃、湿度は52%です。 きょうは午後も晴れる所が多い見込みです。洗濯日和になりますが、風が