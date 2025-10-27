向こう一週間、全国的に気圧のアップ・ダウンが大きくなりそうです。週末にかけては気圧が大きく下がるところが多くなります。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。広い範囲で影響度「大」29日(水)は近畿や九州で気圧が大きく下がる見込みです。また31日(金)から11月1日(土)にかけては気圧が大幅に下がる範囲が広がり、北海道から近畿の広い範囲で影響度が「大」、加えて