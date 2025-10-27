この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、岩崎ファーム(@iwasakifarm)さんの投稿した小松菜レシピです。夕食の一品に緑ものがほしい…そんなときはありませんか？農業法人岩崎ファームさんは、アイラップ内で完結する小松菜を使ったレシピを公開。おつまみにもぴったりで、子どもたちも食べやすいメニュー。「あっという間になくなりました」と大好評でした！ 作り置きにも◎