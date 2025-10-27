ソフトバンクからドラフトで１位指名を受けたスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）のマネジメントを行う木下博之氏（４９）２７日、都内で会見を行った。同氏は来年２月から６月までは渡米前からの予定通り、スタンフォード大でのプレーに集中することを明かした。約３０人の報道陣が詰めかけた中、都内で会見した木下は「長い人生を考えた時に、静かな環境で学業と競技に集中して欲しいという思いがあった。そこで