ＮＨＫ大阪はＪＯＢＫ１００年アンコール放送として、ドラマ「夫婦善哉（めおとぜんざい）」を１１月２日午後１１時から関西地方で放送すると発表した（全４回）。同作は、大阪が生んだ文豪・織田作之助の代表作で、２００６年に発見された続編の内容も含め２０１３年にＮＨＫ大阪放送局制作にて初めて連続テレビドラマ化。大正から昭和の大阪を舞台に、森山未來、尾野真千子、火野正平、岸部一徳、青木崇高、田畑智子、麻生祐