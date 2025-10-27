２７日放送のテレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、誕生したばかりの高市内閣の支持率がＡＮＮの世論調査で５８・７％の高数字を記録したことを報じた。コメンテーターで出演の元国会議員でジャーナリスト・増田ユリヤさんは「すごい高い数字だなと思いました。今回の数字だけじゃなくて、他の新聞であるとか、いろいろなところの支持率を見ても非常に高いですよね」と話し出す