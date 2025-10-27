トライフープ岡山 プロバスケットボールB3のトライフープ岡山は10月25日と26日、アウェーで立川ダイスと戦い2連勝しました。 26日の第2戦、トライフープは第１クオーターで36-18で大量リードを奪い波に乗ると111ー85で快勝しました。通算8勝2敗として2位に浮上しました。 25日【トライフープ岡山100ー87立川ダイス】 26日【トライフー