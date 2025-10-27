ダウンフォースがしっかりと得られているマクラーレンの新時代を最も的確に表現した1台が、ここで紹介する『アルトゥーラ』だ。【画像】きわめて優秀にして革新的！マクラーレン・アルトゥーラ全76枚さかのぼること2018年、マクラーレンは『TRACK25』と呼ばれる中期的なビジネスプランを提案したが、その中には2025年までにスーパーカーシリーズにハイブリッドモデルを用意するというきわめて積極的な戦略も含まれていた。マクラ