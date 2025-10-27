任期満了に伴う牧之原市長選挙は開票の結果、現職の杉本基久雄さん68歳の3期目の当選が決まりました。牧之原市長選挙は、開票の結果現職の杉本基久雄さん1万1571票新人の板倉直寿さん2808票となり杉本さんの3期目の当選が決まりました。（杉本基久雄氏）「竜巻災害が1日も早く被災者の皆さんが元の生活に戻る、そして復旧・復興を早期に進める これを第一にする/第3次総合計画を進め、少子化、人口減少に歯止めをかける」投票率は