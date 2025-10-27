１日に阪神から戦力外通告を受けた川原陸投手（２４）が２７日、自身のインスタグラムで現役引退を報告した。阪神のユニホーム姿の写真に、「現役を引退することに決めました。７年間ありがとうございました＃阪神タイガース＃川原陸」と文面を添えてアップ。登場曲にしていたｂａｃｋｎｕｍｂｅｒの「スーパースターになったら」の曲を付けて投稿した。川原は創成館高１８年度ドラフト５位で阪神に入団。２１年１１月に育