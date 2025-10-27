津田塾大学でロッカーの中から女子大学生のハーフパンツを抜き取り、自分の体液をかけたとして起訴されていた元職員の男が、別の学生2人にも同様の犯行をしていたとして警視庁に再逮捕されました。器物損壊の疑いで再逮捕されたのは「津田塾大学」の元職員・田辺佑介容疑者（43）で、「津田塾大学」のキャンパスでロッカーの中から10代と20代の女子大学生のハーフパンツを抜き取り、自分の体液をかけた疑いがもたれています。田辺