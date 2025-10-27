アメリカ太平洋艦隊は26日、南シナ海でアメリカ海軍のヘリコプター「シーホーク」1機と、FA18戦闘攻撃機1機が南シナ海で墜落したと発表しました。2機はいずれも原子力空母「ニミッツ」で通常任務を行っていて、およそ30分の間に相次いで墜落したということです。墜落の原因は分かっていませんが、乗員5人は全員救出されたとしています。