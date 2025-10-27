中国政府が目標に掲げる「科学技術の自立自強」。経済の新たな柱にすべく力を入れているAI・ロボット産業の最新の動きを取材しました。【映像】「はい 踊ります」ダンスやサッカーをするヒト型ロボット北京のロボット企業「Booster Robotics」はサッカーやダンス、AIを活用して会話できるモデルなど、異なるタイプのヒト型ロボットの開発を進めています。すでに700台以上が国内外の大学などで使われていますが、24日の発表会で