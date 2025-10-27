TikTokのライブ配信を使い、商品を売りまくる「ぞうねこちゃんねる」が話題だ。【写真】ぞうねこちゃんねるのメインライブコマーサー、kanaさんぞうねこちゃんねるでは、朝、昼、夜にライブ配信で商品を紹介する6名の “ライブコマーサー”が登場。美容に詳しいメンバーや、Sサイズのコーデに詳しいメンバーなど、ユーザーの気持ちに応えた強みを発揮し、紹介した商品は即完売の争奪戦になることも。視聴者とのやり取りを積極的に