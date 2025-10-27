「クッキーの形もここまで来たか！」と二度見してしまうのが、この「卒塔婆クッキー」だ。名前の通り、故人の供養に立てる卒塔婆をかたどったクッキーで、そのディスプレイ方法も極めてユニーク。骨壺を納める「骨箱」（未使用品）に陳列されている。この奇抜なセンスのクッキーを生み出したのは、異世界感満点の古物店「奇貨屋白昼夢」。店主の稲葉崇さん、由夏さん夫妻に話を聞いた。【写真】骨箱にディスプレイされた卒塔婆クッ