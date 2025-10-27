「退職代行を利用すると転職しづらくなる」という話を聞くことがありますが、実際はどうなのでしょうか。株式会社アルバトロス（東京都品川区）が実施した「退職代行サービス利用後の転職者状況」に関する調査によると、6割以上が「1カ月以内」に転職を希望していることがわかりました。また、内定率は一般的な転職支援と遜色なく、「退職代行利用後でも転職に影響はない」こともわかったそうです。【グラフ】退職代行利用者の転職