¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!!¡Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Happy¤¯¤¸ ¡Ö¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!!¡×¤¬¡¢11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¡¢¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¡×¡¢¡Ö¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ªA¡ÁD¾Þ¡ÜLast¾Þ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¢£³Æ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥×¥ì¡¼¤òºÆ¸½º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ëHappy¤¯¤¸ ¡Ö¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!!¡×¤Ï¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁ´11Åùµé¡ÜLast¾Þ