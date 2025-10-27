パ・リーグを2連覇し、阪神との日本シリーズを戦っているソフトバンクは27日、支配下6選手、育成2選手の計8選手に来季の戦力構想外を通告した。既に12選手にも同様の通告をしており、今オフでは大量の計20選手となった。この日、支配下では板東湧梧投手（29）、茺口遥大投手（30）、川口冬弥投手（26）、牧原巧汰捕手（23）、村田賢一投手（24）、宮粼颯投手（25）、育成では加藤晴空捕手（22）、マルコ・シモン外