ソフトバンクは27日、牧原巧汰捕手（23）に対し、来季の契約を結ばないことを伝えた。福岡市のみずほペイペイドームで通告を受け「育成契約を打診してもらえたのは、すごく自分としてもありがたい話。現役は続けたいので自分で考えていきたい。バッティングをしっかり改善していけるように」と語った。牧原巧は日大藤沢高からドラフト3位で2021年に入団。今季は2軍で自己最多40試合に出場したが、これまで1軍出場はなかった