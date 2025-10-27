福岡管区気象台は27日午前10時20分、福岡県筑後地方に霜注意報を発表した。北九州地方の強風と波浪注意報は継続。北九州地方では27日夕方まで強風や高波に、筑後地方では28日朝は霜に対する農作物の管理にそれぞれ注意を呼びかけた。