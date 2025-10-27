任期満了に伴う上越市長選挙が26日に投開票され、無所属・新人で元外交官の小菅淳一さん(73)が初当選を果たしました。 県内の市長選挙で過去最多の6人が立候補した上越市長選は、小菅淳一さんが次点の風間直樹さんに4000票以上の差をつけて勝利しました。 ■初当選 小菅淳一氏(73) 「(外交官として)いろいろな世界の人々の暮らしを見てきた。その中からヒントを得て、上越市が一番世界で住みやすい一番輝く街にしたい。」