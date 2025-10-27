＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞世界4位で大会を終えた日本代表は、普段とは異なるチーム戦で絆を深めた。「チームプレーがゴルフではめったにない」と語るキャプテンの古江彩佳を中心に、山下美夢有、西郷真央、竹田麗央が“最強ジャパン”を結成。世界を相手に戦い抜いた。≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！中でも