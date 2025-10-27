タイトリストのボーケイ『SM10』が圧倒的な1番人気を誇っているウェッジ市場。2位にも王道のクリーブランド『RTZ』が入っている。そんな中、大手メーカーを抑えて3位に入ったのがキャスコの『ドルフィン DW125』。一般ゴルファーに何が評価されているのか、PGAツアースーパーストアつくば学園東大通り店の谷合信俊さんに話を聞いた。【写真】『ドルフィン DW125』はグースで球を包み込むイメージが沸く顔！ストレートネックと比