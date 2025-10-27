地域の環境を考えるイベントが姶良市で開かれました。姶良市で行われた「TOYOTA SOCIAL FES！！」。「トヨタ」が全国で行っている環境保全活動です。地域の子供たちが重富海岸で海の生き物などについて学びました。潮が引いた干潟ではスコップで砂を掘って山を作り、その高さと形を競いました。干潟を耕すことで砂がやわらかくなって、干潟の生き物たちが元気になるそうです。（参加者）「こんな身近に大きな干潟があるの