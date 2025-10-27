県商工会議所連合会は県に対し、柏崎刈羽原発の早期再稼働などを求める要望書を提出しました。 要望書は7項目の産業振興策を求めるもので、柏崎刈羽原発については知事と県議会が議論し早期の再稼働を求めるとしています。 ■県商工会議所連合会 福田勝之会頭 「経済界も一般家庭も電気料金が上がっていくのは大変厳しいものがあるので、動かせるものなのであれば安全を確保して動かしていただきたい。」 7つの要望に対