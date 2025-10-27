任期満了に伴う奄美大島の龍郷町長選挙は26日に開票が行われ、現職の竹田 泰典さんが、3期目の当選を果たしました。龍郷町長選挙は26日に投開票され、現職の竹田 泰典さん(73)が2783票を獲得し、新人で不動産仲介業の樋脇 昭和さん(67)を破り、3期目の当選を果たしました。竹田さんは町内3つの中学校の統合や保健福祉センターを温泉を備えた施設に改修する考えを示しています。（3期目の当選・竹田泰典氏（73））「3期