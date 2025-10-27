女子サッカー「なでしこリーグ」で初優勝した『ラブリッジ名古屋』が、練習拠点がある愛知県瀬戸市で地域の緑化活動に参加しました。27日午前、瀬戸川の河川敷に集まった朝日インテック・ラブリッジ名古屋の選手たち。なでしこリーグ1部で初優勝を果たした今シーズンの勝利数16にちなんで、市民とともに16ケース、およそ1500個のスイセンの球根を植えました。橘麗衣選手：「優勝という結果で瀬