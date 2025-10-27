20th Centuryの井ノ原快彦（49）が、26日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。父との関係について話した。少年時代はヤンチャだったという井ノ原は「今となっては優しいけど、厳しかったですね、すごく」と当時の父の様子を話した。MCの井桁弘恵（28）から「ヤンチャしていたときも怒られたりとか？」と聞かれると、「怒られましたね。10歳くらいの時に親が離婚しているので、反発の気持ちが僕にもあっ