フジテレビの動画配信サービス・FODでは、ABCテレビ28日にスタートするダンスボーカルグループ・M!LKの冠番組『M!LKじゃん!』(毎週火曜25:39〜 ※関西ローカル)を、28日から毎週火曜0時に独占先行配信する。『M!LKじゃん!』この番組は、M!LKの5人が自ら街へ繰り出し、悩みを抱える人々のために奮闘するもの。身近なことから、恋愛、仕事、学校のことまで、どんな小さな悩みにも向き合い、アーティストとしての魅力に加え、街の人々