FOOD & LIFE COMPANIESは、10月12日、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が主催する「2025年日本国際博覧会 持続可能な取り組みに関する表彰」で「調達部門」の賞を受賞した。大阪・関西万博会場内 EXPOサロンにて、持続可能な取り組みに関する表彰 表彰式の様子2025年日本国際博覧会「持続可能な取り組みに関する表彰」概要は以下の通り。主催は、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会。開催日は10月12日。会場 は、大阪