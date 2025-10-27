約1年間中断されていた愛知県豊橋市の「新アリーナ」の工事が、きょう再開しました。 【写真を見る】“豊橋新アリーナ” 約1年ぶりに工事再開 住民投票で事業継続 長坂尚登市長｢周辺環境へ配慮しながら工事を進める｣ 2029年10月開業予定 愛知･豊橋市 豊橋市の「新アリーナ事業」は、約230億円をかけ5000人を収容できるアリーナの建設と公園の整備を行うものです。 2024年11月、事業に反対する長坂尚登