Appleの情報に異常に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が、2027年に登場が見込まれる次世代iPad Proにベイパーチャンバーを搭載する計画を進めていると報じました。また、Appleの「マップ」に広告を導入する準備が進められているそうです。What’s Next for the iPad Pro? iPhone 17 Pro-Like Vapor Chamber; Apple Maps Ads - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-10-26/what-s-next-for-the-ipad-pro