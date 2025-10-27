国際電話を使った詐欺の被害が相次いでいることを受け、佐賀県警は国際電話の利用を休止する手続きの支援を始めました。27日、佐賀市の運転免許センターに設けられたブースでは、国際電話を普段使わない人に警察官が利用休止を呼びかけるとともに、希望する人には利用休止の書類申請やウェブ申請の仕方をその場で説明し、補助しました。佐賀県警によりますと、ことし9月末時点で県内で発生したニセ電話詐欺の被害額は