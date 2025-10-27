香川県高松東警察署 高松東警察署は、知人女性にクレジットカードで買い物をさせ、代金を女性に支払わなかったとして高松市に住むアルバイトの男（27）を詐欺容疑で逮捕しました。 警察によるとこの男は、8月8日に高松市の中古物品販売店でスマートフォン2台とノートパソコンを購入する際、知人の女性（当時31歳）に「クレジットカードで支払ってくれた後に、金を渡す」と言ってこの女性名義のクレ