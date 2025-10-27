※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ家族4人で1LDKに仲良く暮らしていたちはるは、彼氏のたくろうと同棲することに。しかし家を出て気づかされたのは、自分の家族の非常識さ。同棲する家に両親がアポなしで訪ねて来たり、電気代を期限が過ぎても払わないことなどを知ったたくろうから自分の家族を変だと指摘され、何が正しいのかわからなくなってしまう