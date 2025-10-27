去年、火災で全焼した幡多農業高校・馬術部の厩舎が新しく建て直され、10月25日に完成を祝う式典が行われました。今年9月に完成した真新しい厩舎。幡多農業高校馬術部では、去年2月に厩舎1棟が全焼し、再建が進められていました。厩舎は平屋建てで広さが170平方メートル、馬房が6つあり、火災の教訓を活かし、前の厩舎にはなかった火災報知器とスプリンクラーが備えられています。25日に厩舎の完成を祝う式典が開かれ