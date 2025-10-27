東京午前のドル円は１５３．１８円付近まで強含み。ベッセント米財務長官が米中閣僚級協議で非常に実質的な枠組みに達したと明らかにしたことから、米中貿易戦争の激化懸念が後退した。ただ、米中首脳会談を控えて中国政府から公式の発表はなく、ドル円は１５２．６６円付近まで押し戻されるなど、方向感ははっきりしない。 ユーロ円は１７８．１５円付近、ポンド円は２０４．０６円付近、豪ドル円は１００．１８円