中国人民日報中米は苦労して得た成果を共同で守るように 中国人民日報は中国と米国は苦労して得た成果を共同で守るようにとの記事を一面で報じた。 今回の貿易協議で中国と米国は問題解決に集中した。両国には共存と繁栄の方法を見つける能力と知恵がある。中国と米国は互いの懸念に適切に対処し健全で安定した持続可能な経済貿易関係を促進し、国民により多くの利益をもたらす方法を見つけることができる。