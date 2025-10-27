◆第１７２回天皇賞秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）＝１０月２７日、栗東トレセンエコロヴァルツ（牡４歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ブラックタイド）は、トレセン全休日のため厩舎で過ごした。山田助手は「元気ですよ。（前走は）Ｇ１を２回使って疲れもあった。涼しくなってきて、今は疲れもなく、何も不安はありません」とうなずいた。ここ２戦はマイルに出走し、安田記念は０秒５差７着、中京記念は