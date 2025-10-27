２７日前引けの日経平均株価は前営業日比１０３７円７１銭高の５万３３７円３６銭と大幅高。前場のプライム市場の売買高概算は９億４９８３万株、売買代金概算は３兆１４６２億円。値上がり銘柄数は１４７６、対して値下がり銘柄数は１１８、変わらずは２０銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、前週末の米株高を引き継ぎ朝方からハイテク主力株を中心に買いが流入、先物への大口買いを絡め日経平均はフシ目の５万円ラ