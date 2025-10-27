ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地のドジャースタジアムで行われた全体練習に参加し、公式会見に出席した。大谷はポストシーズンで屋外でのフリー打撃を“解禁”。通常は室内ケージだけで調整していたが「一番は自分のスイングと飛んでる打球の質感というか、そこの打球の感覚によって、自分が正しく構えているか、振れているか。そこが一番、中ではできないことかなと思う。その他諸々、ビ