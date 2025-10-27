高知市で露地ショウガの収穫が最盛期を迎えています。春に植え付け秋に収穫するショウガ。高知県は全国一の生産量を誇ります。高知市行川地区の中屋ファームでは約30アールの畑で露地もののショウガを栽培していて、いまが収穫の最盛期。10月27日は、朝から10人ほどが真っ直ぐ1列に植えられたショウガを機械で掘り起こし、手作業で一株一株土を落としながらハサミで茎を切り落としていました。今年は例年通り18トンほ