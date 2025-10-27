◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―ヤクルト（２７日・西都）巨人は２７日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。先発マウンドに上がるのは横川凱投手。前日の韓国・斗山戦で本塁打含む３打数３安打の佐々木俊輔外野手が「３番・中堅」、２ラン含む２安打４打点の中山礼都内野手が「５番・右翼」に入った。以下、巨人のスタメン【巨人】１（指）浅野２（二）浦田３（中）佐々木４（一）リチャード５（右）中山