ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地のドジャースタジアムで行われた全体練習に参加し、公式会見に出席した。敵地の２試合ではＦＡだった２３年オフの「トロント行き騒動」が尾を引いて大ブーイングを浴びただけでなく、「Ｗｅｄｏｎ’ｔｎｅｅｄｙｏｕ」（俺たちにお前は必要ない）というコールも巻き起こった。「素晴らしかったと思いますね。僕の妻がすごく大好きなチャント（＝コー